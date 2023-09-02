SALT LAKE CITY (ABC4) — These are scores from Week 4 of Utah high school football:

  • Corner Canyon 42, Farmington 3 (F)
  • Bingham 28, Skyridge 35 (F)
  • Timpview 35, Los Alamitos 57 (F)
  • Mountain Ridge 31, Lonesome Peak 17 (F)
  • Maple Mountain 14, Lehi 37 (F)
  • American Fork 50, Rigby 7 (F)
  • Syracuse 59, Taylorsville 0 (F)
  • Layton 14, Pleasant Grove 31 (F)
  • Crimson Cliff 52, Cedar 7 (F)
  • Brighton 29, Highland 6 (F)
  • East 10, Alta 7 (F)
  • Sky View 35, Fremont 7 (F)
  • Salem Hills 0, Provo 35 (F)
  • West 0, Olympus 35 (F)
  • Davis 27, Kearns 7 (F)
  • Ridgeline 49, Cedar Valley 7 (F)
  • Springville, 46 Cyprus 0 (F)
  • West Jordan 41, Orem 35 (F)
  • Westlake 0, Herriman 27 (F)
  • Desert Hills 48, Pine View 20 (F)
  • Northridge 12, Box Elder 48 (F)
  • Watersprings 58, St. Joseph 10 (F)
  • Rich 40, Altamont 7 (F)
  • Woods Cross 42, Bonneville 54 (F)
  • Stansbury 47, Cottonwood 0 (F)
  • Timpanogos 52, Tooele 10 (F)
  • Green Canyon 15, Morgan 14 (F)
  • San Juan 47, Summit Academy 22 (F)
  • Skyline 10, Granger 55 (F)
  • Payson 27, Mountain View 0 (F)
  • Mountain Crest 18, Minico 19 (F)
  • Spanish Fork 42, Uintah 7 (F)
  • Manti 38, Emery 27 (F)
  • South Summit 34, Evanston 17 (F)
  • Roy 56, Clearfield 0 (F)
  • Mancos 64, Monticello 20 (F)
  • Grantsville 10, Juab 7 (F)
  • Fredonia 14, Water Canyon 38 (F)
  • Weber 62, Wasatch 41 (F)
  • Providence Hall 22, Milford 21 (F)
  • Delta 41, American Leadership 23 (F)
  • North Summit 47, Parowan 12 (F)
  • Hunter 33, Copper Hills 15 (F)
  • Gunnison Valley 20, Judge Memorial 26 (F)
  • Hurricane 10, Dixie 44 (F)
  • Centennial 14, Snow Canyon 38 (F)
  • West Side 44, Layton Christian 54 (F)
  • Beaver 0, Duchesne 20 (F)
  • Ignacio 20, Grand County 42 (F)
  • Carbon 0, Bear River 57 (F)
  • Ben Lomond 22, Canyon View 31 (F)
  • Viewmont 27, Bountiful 28 (F)
  • Juan Diego 7, Logan 14 (F)
  • Enterprise 36, North Sevier 3 (F)
  • Park City 44, Hillcrest 0 (F)
  • South Sevier 7, North Sanpete 13 (F)
  • Millard 13, Kanab 16 (F)
  • Ogden 7, Richfield 50 (F)
  • Murray 23, Jordan 26 (F)