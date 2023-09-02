SALT LAKE CITY (ABC4) — These are scores from Week 4 of Utah high school football:
- Corner Canyon 42, Farmington 3 (F)
- Bingham 28, Skyridge 35 (F)
- Timpview 35, Los Alamitos 57 (F)
- Mountain Ridge 31, Lonesome Peak 17 (F)
- Maple Mountain 14, Lehi 37 (F)
- American Fork 50, Rigby 7 (F)
- Syracuse 59, Taylorsville 0 (F)
- Layton 14, Pleasant Grove 31 (F)
- Crimson Cliff 52, Cedar 7 (F)
- Brighton 29, Highland 6 (F)
- East 10, Alta 7 (F)
- Sky View 35, Fremont 7 (F)
- Salem Hills 0, Provo 35 (F)
- West 0, Olympus 35 (F)
- Davis 27, Kearns 7 (F)
- Ridgeline 49, Cedar Valley 7 (F)
- Springville, 46 Cyprus 0 (F)
- West Jordan 41, Orem 35 (F)
- Westlake 0, Herriman 27 (F)
- Desert Hills 48, Pine View 20 (F)
- Northridge 12, Box Elder 48 (F)
- Watersprings 58, St. Joseph 10 (F)
- Rich 40, Altamont 7 (F)
- Woods Cross 42, Bonneville 54 (F)
- Stansbury 47, Cottonwood 0 (F)
- Timpanogos 52, Tooele 10 (F)
- Green Canyon 15, Morgan 14 (F)
- San Juan 47, Summit Academy 22 (F)
- Skyline 10, Granger 55 (F)
- Payson 27, Mountain View 0 (F)
- Mountain Crest 18, Minico 19 (F)
- Spanish Fork 42, Uintah 7 (F)
- Manti 38, Emery 27 (F)
- South Summit 34, Evanston 17 (F)
- Roy 56, Clearfield 0 (F)
- Mancos 64, Monticello 20 (F)
- Grantsville 10, Juab 7 (F)
- Fredonia 14, Water Canyon 38 (F)
- Weber 62, Wasatch 41 (F)
- Providence Hall 22, Milford 21 (F)
- Delta 41, American Leadership 23 (F)
- North Summit 47, Parowan 12 (F)
- Hunter 33, Copper Hills 15 (F)
- Gunnison Valley 20, Judge Memorial 26 (F)
- Hurricane 10, Dixie 44 (F)
- Centennial 14, Snow Canyon 38 (F)
- West Side 44, Layton Christian 54 (F)
- Beaver 0, Duchesne 20 (F)
- Ignacio 20, Grand County 42 (F)
- Carbon 0, Bear River 57 (F)
- Ben Lomond 22, Canyon View 31 (F)
- Viewmont 27, Bountiful 28 (F)
- Juan Diego 7, Logan 14 (F)
- Enterprise 36, North Sevier 3 (F)
- Park City 44, Hillcrest 0 (F)
- South Sevier 7, North Sanpete 13 (F)
- Millard 13, Kanab 16 (F)
- Ogden 7, Richfield 50 (F)
- Murray 23, Jordan 26 (F)