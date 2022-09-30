High School Football Scores – Week 8

Syracuse 45 Fremont 0

Davis 17 Farmington 14

Layton 46 Clearfield 7

Hunter 32 Taylorsville 0

Granger 34 Kearns 24

Roy 34 Cyprus 30

Riverton 22 Herriman 14

Mountain Ridge 15 West Jordan 7

Bingham 42 Copper Hills 7

Corner Canyon 52 Westlake 14

American Fork 17 Pleasant Grove 0

Skyridge 31 Lone Peak 30

Bountiful 17 Viewmont 7

Woods Cross 35 Box Elder 21

Bonneville 42 Northridge 7

Brighton 47 Park City 33

Highland 49 Murray 0

Stansbury 49 Mountain View 7

Payson 42 Tooele 7

Cedar Valley 31 Uintah 11

Timpanogos 51 Hillcrest 14

Lehi 20 Alta 0

Timpview 62 Orem 42

Provo 35 Salem Hills 19

Springville 74 Maple Mountain 20

Spanish Fork 56 Wasatch 20

Snow Canyon 56 Dixie 12

Crimson Cliffs 40 Pine View 14

Desert Hills 49 Hurricane 0

Logan 28 Green Canyon 14

Sky View 35 Mountain Crest 14

Ridgeline 20 Bear River 0

Morgan 38 Grantsville 20

Union 41 Ben Lomond 7

Juan Diego 41 Ogden 29

North Sanpete 37 Carbon 7

Manti 41 Richfield 21

Juab 49 Canyon View 28

South Summit 55 American Leadership 0

Summit Academy 34 Judge Memorial 7

Emery 21 Providence Hall 14

Beaver 17 Millard 3

San Juan 58 Delta 8

South Sevier 33 Grand 6

North Summit 22 Gunnison Valley 19

Kanab 49 Milford 34

Lovell, WY 26 Rich 0

Weber 27 Olympus 15

Cottonwood 25 Jordan 24

Duchesne 40 Parowan 20

Sugar-Salem, ID 28 Layton Christian 9

East 63 Skyline 24

Enterprise 35 North Sevier 7