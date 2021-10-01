Beehive Blitz – Week 8

High School Scores – Week 8
Bingham 56 Copper Hills 0
Kearns 62 Granger 32
Farmington 31 Davis 10
Hunter 43 Taylorsville 10
Layton 35 Clearfield 0
Cottonwood 29 Jordan 21
Skyridge 14 Lone Peak 9
Roy 31 Cyprus 20
Weber 45 Olympus 6
Riverton 28 Herriman 9
Mountain Ridge 32 West Jordan 26 (OT)
Fremont 21 Syracuse 17
American Fork 41 Pleasant Grove 14
Corner Canyon 56 Westlake 0
Stansbury 52 Mountain View 14
Spanish Fork 35 Wasatch 21
Highland 25 Murray 3
Skyline 20 East 13
Provo 29 Salem Hills 7
Brighton 27 Park City 24
Tooele 48 Payson 27
Timpanogos 51 Hillcrest 10
Cedar Valley 38 Uintah 27
Bountiful 45 Viewmont 7
Box Elder 18 Woods Cross 12
Springville 64 Maple Mountain 17
Bonneville 49 Northridge 42
Lehi 49 Alta 14
Crimson Cliffs 28 Pine View 14
Dixie 42 Snow Canyon 14
Green Canyon 49 Logan 10
Desert Hills 47 Hurricane 6
Sky View 48 Mountain Crest 0
Ridgeline 49 Bear River 7
Juan Diego 49 Ogden 28
Canyon View 26 Carbon 15
Union 35 Ben Lomond 7
North Sanpete 28 Manti 20
Juab 28 Richfield 27
Grantsville 21 Morgan 7
South Sevier 48 Grand 0
Summit Academy 55 Judge Memorial 0
Emery 41 Providence Hall 7
San Juan 43 Delta 34
South Summit 64 American Leadership 16
Beaver 56 Millard 6
Parowan 41 North Sevier 7
Duchesne 39 Layton Christian 15
North Summit 54 Monticello 20
Kanab 27 Milford 14
Enterprise 42 Gunnison Valley 7