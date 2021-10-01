Beehive Blitz – Week 8

Sports

by:

Posted: / Updated:

High School Scores – Week 8

Bingham 56 Copper Hills 0

Kearns 62 Granger 32

Farmington 31 Davis 10

Hunter 43 Taylorsville 10

Layton 35 Clearfield 0

Cottonwood 29 Jordan 21

Skyridge 14 Lone Peak 9

Roy 31 Cyprus 20

Weber 45 Olympus 6

Riverton 28 Herriman 9

Mountain Ridge 32 West Jordan 26 (OT)

Fremont 21 Syracuse 17

American Fork 41 Pleasant Grove 14

Corner Canyon 56 Westlake 0

Stansbury 52 Mountain View 14

Spanish Fork 35 Wasatch 21

Highland 25 Murray 3

Skyline 20 East 13

Provo 29 Salem Hills 7

Brighton 27 Park City 24

Tooele 48 Payson 27

Timpanogos 51 Hillcrest 10

Cedar Valley 38 Uintah 27

Bountiful 45 Viewmont 7

Box Elder 18 Woods Cross 12

Springville 64 Maple Mountain 17

Bonneville 49 Northridge 42

Lehi 49 Alta 14

Crimson Cliffs 28 Pine View 14

Dixie 42 Snow Canyon 14

Green Canyon 49 Logan 10

Desert Hills 47 Hurricane 6

Sky View 48 Mountain Crest 0

Ridgeline 49 Bear River 7

Juan Diego 49 Ogden 28

Canyon View 26 Carbon 15

Union 35 Ben Lomond 7

North Sanpete 28 Manti 20

Juab 28 Richfield 27

Grantsville 21 Morgan 7

South Sevier 48 Grand 0

Summit Academy 55 Judge Memorial 0

Emery 41 Providence Hall 7

San Juan 43 Delta 34

South Summit 64 American Leadership 16

Beaver 56 Millard 6

Parowan 41 North Sevier 7

Duchesne 39 Layton Christian 15

North Summit 54 Monticello 20

Kanab 27 Milford 14

Enterprise 42 Gunnison Valley 7

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Utah Coronavirus

More Coronavirus Updates

IN FOCUS

More In Focus

Justice Files

More Justice Files