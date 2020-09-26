Beehive Blitz – Week 7

High School Football Scores – Week 7
Corner Canyon 35 Lone Peak 25
Cyprus 10 Granger 0
Murray 44 Hillcrest 21
Duchesne 35 Gunnison Valley 17
North Summit 38 Rich 0
Beaver 52 Enterprise 3
Kanab 26 Milford 15
North Sevier 21 Millard 14
Davis 42 Syracuse 6
Weber 20 Fremont 17
Roy 50 Northridge 31
Kearns 35 Hunter 21
West 58 Taylorsville 21
Bingham 29 East 28 (OT)
Herriman 41 Jordan 0
Skyridge 35 Pleasant Grove 17
American Fork 52 Westlake 13
Box Elder 17 Bountiful 7
Bonneville 24 Woods Cross 17
Timpview 28 Lehi 14
Maple Mountain 44 Spanish Fork 37
Springville 16 Salem Hills 13
Wasatch 30 Provo 20
Cedar City 64 Canyon View 16
Pine View 21 Crimson Cliffs 7
Desert Hills 34 Hurricane 20
Snow Canyon 35 Dixie 33
Stansbury 70 Ben Lomond 7
Park City 60 Mountain View 30
Ogden 28 Uintah 21
Cedar Valley 23 Tooele 21
Green Canyon 27 Bear River 26
Ridgeline 52 Logan 22
Sky View 29 Mountain Crest 0
Emery 56 Carbon 0
Richfield 31 South Sevier 20
San Juan 56 Grand 20
Summit Academy 31 Juan Diego 28
South Summit 22 Grantsville 16
Delta 15 American Leadership 12
Juab 42 North Sanpete 21
Manti 31 Union 22
Clearfield 17 Farmington 14
Judge Memorial 21 Monticello 13
Mountain Ridge 44 Payson 0
Parowan 35 Providence Hall 21
Riverton 24 Olympus 21
Alta 56 Timpanogos 13