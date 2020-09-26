Beehive Blitz – Week 7

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Check out scores and highlights from Week 7 of the high school football season

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High School Football Scores – Week 7

Corner Canyon 35 Lone Peak 25

Cyprus 10 Granger 0

Murray 44 Hillcrest 21

Duchesne 35 Gunnison Valley 17

North Summit 38 Rich 0

Beaver 52 Enterprise 3

Kanab 26 Milford 15

North Sevier 21 Millard 14

Davis 42 Syracuse 6

Weber 20 Fremont 17

Roy 50 Northridge 31

Kearns 35 Hunter 21

West 58 Taylorsville 21

Bingham 29 East 28 (OT)

Herriman 41 Jordan 0

Skyridge 35 Pleasant Grove 17

American Fork 52 Westlake 13

Box Elder 17 Bountiful 7

Bonneville 24 Woods Cross 17

Timpview 28 Lehi 14

Maple Mountain 44 Spanish Fork 37

Springville 16 Salem Hills 13

Wasatch 30 Provo 20

Cedar City 64 Canyon View 16

Pine View 21 Crimson Cliffs 7

Desert Hills 34 Hurricane 20

Snow Canyon 35 Dixie 33

Stansbury 70 Ben Lomond 7

Park City 60 Mountain View 30

Ogden 28 Uintah 21

Cedar Valley 23 Tooele 21

Green Canyon 27 Bear River 26

Ridgeline 52 Logan 22

Sky View 29 Mountain Crest 0

Emery 56 Carbon 0

Richfield 31 South Sevier 20

San Juan 56 Grand 20

Summit Academy 31 Juan Diego 28

South Summit 22 Grantsville 16

Delta 15 American Leadership 12

Juab 42 North Sanpete 21

Manti 31 Union 22

Clearfield 17 Farmington 14

Judge Memorial 21 Monticello 13

Mountain Ridge 44 Payson 0

Parowan 35 Providence Hall 21

Riverton 24 Olympus 21

Alta 56 Timpanogos 13

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