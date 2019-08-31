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Beehive Blitz – Week 3

Sports

Check out the scores and highlights from Week 3 of the high school football season

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High School Football Scores

Fremont 31 Roy 37

Layton 14 Syracuse 41

Northridge 14 Davis 44

Weber 35 Clearfield 7

Canyon View 13 Crimson Cliffs 38

Dixie 62 Desert Hills 36

Pine View 23 Cedar City 13

Snow Canyon 35 Hurricane 8

Minico (ID) 24 Tooele 30

Ben Lomond 0 Morgan 49

Bingham 28 Corner Canyon 56

Bonneville 23 Bear River 17

Bountiful 14 Springville 20

Box Elder 21 Mountain Crest 15

Cedar Valley 21 Murray 49

Cottonwood 0 Copper Hills 49

Cyprus 20 Spanish Fork 34

Delta 12 Millard 24

Delores (CO) 0 Monticello 46

Emery 20 American Leadership 23

Grand 25 Union 18

Granger 19 Highland 55

Gunnison Valley 8 Kanab 34

Hillcrest 3 West Jordan 49

Juab 0 Salem Hills 24

Juan Diego 0 Skyline 10

Kearns 26 Olympus 21

Layton Christian 7 Judge Memorial 20

Lincoln County (Nev.) 12 Enterprise 35

Manti 12 Grantsville 7

Maple Mountain 21 Timpanogos 13

Mountain Ridge 0 Riverton 50

North Sevier 47 North Summit 20

Ogden 35 Milford 58

Payson 17 Richfield 7

Pleasant Grove 28 Jordan 20

Providence Hall 14 Uintah 34

Provo 7 Timpview 13

Rich 0 Bear Lake (ID) 40

Ridgeline 0 Farmington 35

San Juan 42 Bayfield (CO) 13

Sierra Vista (Nev.) 7 Skyridge 56

South Sevier 0 North Sanpete 52

South Summit 0 Beaver 32

Stansbury 16 Green Canyon 39

Star Valley (WY) 36 Summit Academy 7

Taylorsville 14 Mountain View 47

Viewmont 17 Wasatch 30

West 16 Park City 33

Westlake 24 Hunter 14

Woods Cross 24 Brighton 16

American Fork 28 Arbor View (Nev.) 21

Herriman 26 Helix (CA) 19 (OT)

Skyline (ID) 20 Orem 34

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