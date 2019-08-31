Beehive Blitz – Week 3

High School Football Scores
Fremont 31 Roy 37
Layton 14 Syracuse 41
Northridge 14 Davis 44
Weber 35 Clearfield 7
Canyon View 13 Crimson Cliffs 38
Dixie 62 Desert Hills 36
Pine View 23 Cedar City 13
Snow Canyon 35 Hurricane 8
Minico (ID) 24 Tooele 30
Ben Lomond 0 Morgan 49
Bingham 28 Corner Canyon 56
Bonneville 23 Bear River 17
Bountiful 14 Springville 20
Box Elder 21 Mountain Crest 15
Cedar Valley 21 Murray 49
Cottonwood 0 Copper Hills 49
Cyprus 20 Spanish Fork 34
Delta 12 Millard 24
Delores (CO) 0 Monticello 46
Emery 20 American Leadership 23
Grand 25 Union 18
Granger 19 Highland 55
Gunnison Valley 8 Kanab 34
Hillcrest 3 West Jordan 49
Juab 0 Salem Hills 24
Juan Diego 0 Skyline 10
Kearns 26 Olympus 21
Layton Christian 7 Judge Memorial 20
Lincoln County (Nev.) 12 Enterprise 35
Manti 12 Grantsville 7
Maple Mountain 21 Timpanogos 13
Mountain Ridge 0 Riverton 50
North Sevier 47 North Summit 20
Ogden 35 Milford 58
Payson 17 Richfield 7
Pleasant Grove 28 Jordan 20
Providence Hall 14 Uintah 34
Provo 7 Timpview 13
Rich 0 Bear Lake (ID) 40
Ridgeline 0 Farmington 35
San Juan 42 Bayfield (CO) 13
Sierra Vista (Nev.) 7 Skyridge 56
South Sevier 0 North Sanpete 52
South Summit 0 Beaver 32
Stansbury 16 Green Canyon 39
Star Valley (WY) 36 Summit Academy 7
Taylorsville 14 Mountain View 47
Viewmont 17 Wasatch 30
West 16 Park City 33
Westlake 24 Hunter 14
Woods Cross 24 Brighton 16
American Fork 28 Arbor View (Nev.) 21
Herriman 26 Helix (CA) 19 (OT)
Skyline (ID) 20 Orem 34