Beehive Blitz – Week 1

High School Football Scores – Week 1
Duchesne 32 Milford 13
Canyon View 33 Ogden 21
North Summit 20 Delta 18
Tooele 49 American Leadership 13
Orem 27 East 14
Morgan 39 Bear River 5
Manti 19 Union 7
Beavers 28 Kanab 0
Summit Academy 38 Cottonwood 20
Juab 37 Parowan 27
Logan 20 Viewmont 16
Green Canyon 17 Crimson Cliffs 13
Providence Hall 31 Ben Lomond 3
Ridgeline 29 Bonneville 16
North Sevier 41 South Sevier 6
Snow Canyon 27 Cyprus 12
Maple Mountain 55 Mountain View 22
Spanish Fork 34 Cedar City 7
Roy 57 Jordan 14
Corner Canyon 72 Farmington 21
Timpanogos 45 Millard 26
Cedar Valley 35 Copper Hills 0
Springville 41 Dixie 9
Sky View 21 Herriman 10
Davis 21 Lehi 14 (OT)
Payson 40 North Sanpete 35
American Fork 60 Granger 0
Juan Diego 52 Skyline 30
Kearns 50 Box Elder 21
Provo 7 Grantsville 2
Syracuse 20 Riverton 18
Desert Hills 45 San Juan 20
Alta 34 Layton 27
Stansbury 49 Mountain Crest 7
Northridge 64 Taylorsville 0
Layton Christian 40 Judge Memorial 0
Brighton 49 Pleasant Grove 24
West 24 Clearfield 7
Emery 28 Carbon 16
Bingham 55 Weber 35
West Jordan 35 Woods Cross 14
Murray 42 Hillcrest 7
South Summit 30 Uintah 20
Mountain Ridge 37 Olympus 19
Hurricane 28 Richfield 26
Lone Peak 44 Timpview 31
Westlake 3 Hunter 0
Wasatch 21 Park City 15
Pine View 38 Salem Hills 27
Grand 59 Monticello 0