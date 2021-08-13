Beehive Blitz – Week 1

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High School Football Scores – Week 1

Duchesne 32 Milford 13

Canyon View 33 Ogden 21

North Summit 20 Delta 18

Tooele 49 American Leadership 13

Orem 27 East 14

Morgan 39 Bear River 5

Manti 19 Union 7

Beavers 28 Kanab 0

Summit Academy 38 Cottonwood 20

Juab 37 Parowan 27

Logan 20 Viewmont 16

Green Canyon 17 Crimson Cliffs 13

Providence Hall 31 Ben Lomond 3

Ridgeline 29 Bonneville 16

North Sevier 41 South Sevier 6

Snow Canyon 27 Cyprus 12

Maple Mountain 55 Mountain View 22

Spanish Fork 34 Cedar City 7

Roy 57 Jordan 14

Corner Canyon 72 Farmington 21

Timpanogos 45 Millard 26

Cedar Valley 35 Copper Hills 0

Springville 41 Dixie 9

Sky View 21 Herriman 10

Davis 21 Lehi 14 (OT)

Payson 40 North Sanpete 35

American Fork 60 Granger 0

Juan Diego 52 Skyline 30

Kearns 50 Box Elder 21

Provo 7 Grantsville 2

Syracuse 20 Riverton 18

Desert Hills 45 San Juan 20

Alta 34 Layton 27

Stansbury 49 Mountain Crest 7

Northridge 64 Taylorsville 0

Layton Christian 40 Judge Memorial 0

Brighton 49 Pleasant Grove 24

West 24 Clearfield 7

Emery 28 Carbon 16

Bingham 55 Weber 35

West Jordan 35 Woods Cross 14

Murray 42 Hillcrest 7

South Summit 30 Uintah 20

Mountain Ridge 37 Olympus 19

Hurricane 28 Richfield 26

Lone Peak 44 Timpview 31

Westlake 3 Hunter 0

Wasatch 21 Park City 15

Pine View 38 Salem Hills 27

Grand 59 Monticello 0

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