Beehive Blitz – 2nd Round Playoffs

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High School Football Scores – Playoffs

6A Second Round

Skyridge 58 Westlake 14

Bingham 37 West Jordan 7

Lone Peak 37 Herriman 14

Syracuse 35 Mountain Ridge 23

Farmington 10 West 7

Weber 35 Layton 21

American Fork 20 Riverton 13

Corner Canyon 49 Kearns 14

5A Second Round

Springville 41 Alta 7

Timpanogos 31 Box Elder 29

East 38 Spanish Fork 20

Bountiful 38 Park City 20

Orem 28 Provo 14

Stansbury 26 Olympus 20

Timpview 42 Bonneville 15

Lehi 35 Wasatch 34 OT

4A Quarterfinals

Dixie 36 Sky View 35

Ridgeline 50 Logan 7

Pine View 37 Desert Hills 35

Crimson Cliffs 31 Green Canyon 10

3A Quarterfinals

Morgan 56 North Sanpete 18

Juab 31 Ogden 24

Grantsville 49 Union 18

Juan Diego 34 Canyon View 19

2A Quarterfinals

South Summit 33 Providence Hall 17

San Juan 39 Millard 7

Summit Academy 37 Emery 14

Beaver 28 Delta 7

1A Quarterfinals

Duchesne 35 Parowan 13

Kanab 23 North Summit 6

Milford 35 North Sevier 21

Layton Christian 30 Enterprise 26

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