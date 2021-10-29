Beehive Blitz – 2nd Round Playoffs

High School Football Scores – Playoffs
6A Second Round
Skyridge 58 Westlake 14
Bingham 37 West Jordan 7
Lone Peak 37 Herriman 14
Syracuse 35 Mountain Ridge 23
Farmington 10 West 7
Weber 35 Layton 21
American Fork 20 Riverton 13
Corner Canyon 49 Kearns 14
5A Second Round
Springville 41 Alta 7
Timpanogos 31 Box Elder 29
East 38 Spanish Fork 20
Bountiful 38 Park City 20
Orem 28 Provo 14
Stansbury 26 Olympus 20
Timpview 42 Bonneville 15
Lehi 35 Wasatch 34 OT
4A Quarterfinals
Dixie 36 Sky View 35
Ridgeline 50 Logan 7
Pine View 37 Desert Hills 35
Crimson Cliffs 31 Green Canyon 10
3A Quarterfinals
Morgan 56 North Sanpete 18
Juab 31 Ogden 24
Grantsville 49 Union 18
Juan Diego 34 Canyon View 19
2A Quarterfinals
South Summit 33 Providence Hall 17
San Juan 39 Millard 7
Summit Academy 37 Emery 14
Beaver 28 Delta 7
1A Quarterfinals
Duchesne 35 Parowan 13
Kanab 23 North Summit 6
Milford 35 North Sevier 21
Layton Christian 30 Enterprise 26