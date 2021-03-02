American Fork buzzer-beater highlights 6A basketball quarterfinals

6A Boys Basketball Quarterfinals
American Fork 55 Bingham 54
Davis 62 Pleasant Grove 51
Westlake 53 Lone Peak 47
Corner Canyon 56 Skyridge 53
4A Boys Basketball Semifinals
Cedar City 66 Ridgeline 61
Desert Hills 52 Juan Diego 50
6A Girls Basketball Quarterfinals
Lone Peak 59 Syracuse 46
Herriman 53 Westlake 50
Fremont 49 Skyridge 39
Bingham 45 Pleasant Grove 40
4A Girls Basketball Semifinals
Sky View 44 Desert Hills 41
Logan 71 Pine View 68
5A Girls Basketball Quarterfinals
Olympus 49 Highland 43
Farmington 50 Skyline 43