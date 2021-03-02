American Fork buzzer-beater highlights 6A basketball quarterfinals

Sports

American Fork, Westlake, Corner Canyon and Davis advance to 6A semifinals

by:

Posted: / Updated:

6A Boys Basketball Quarterfinals

American Fork 55 Bingham 54

Davis 62 Pleasant Grove 51

Westlake 53 Lone Peak 47

Corner Canyon 56 Skyridge 53

4A Boys Basketball Semifinals

Cedar City 66 Ridgeline 61

Desert Hills 52 Juan Diego 50

6A Girls Basketball Quarterfinals

Lone Peak 59 Syracuse 46

Herriman 53 Westlake 50

Fremont 49 Skyridge 39

Bingham 45 Pleasant Grove 40

4A Girls Basketball Semifinals

Sky View 44 Desert Hills 41

Logan 71 Pine View 68

5A Girls Basketball Quarterfinals

Olympus 49 Highland 43

Farmington 50 Skyline 43

Copyright 2021 Nexstar Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

ABC4 PODCASTS

More Podcasts