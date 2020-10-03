Beehive Blitz – Week 8

High School Football Scores – Week 8
Salem Hills 26 Provo 21
Duchesne 41 Layton Christian 8
North Summit 45 Monticello 7
Beaver 56 Kanab 7
Milford 27 Millard 13
Parowan 48 North Sevier 41
Roy 41 Clearfield 14
Syracuse 14 Northridge 10
Weber 32 Davis 26
West Jordan 23 Cyprus 20
Hunter 63 Taylorsville 10
East 22 Herriman 10
Riverton 20 Bingham 17
American Fork 41 Pleasant Grove 20
Lone Peak 37 Skyridge 20
Corner Canyon 56 Westlake 17
Bonneville 26 Farmington 15
Box Elder 20 Woods Cross 17
Olympus 59 Hillcrest 0
Lehi 24 Alta 21
Springville 49 Spanish Fork 14
Hurricane 35 Canyon View 28
Cedar City 17 Desert Hills 14
Dixie 25 Crimson Cliffs 15
Pine View 36 Snow Canyon 35
Cedar Valley 37 Ogden 17
Park City 48 Ben Lomond 7
Tooele 34 Uintah 14
Bear River 21 Mountain Crest 0
Sky View 42 Logan 11
Ridgeline 35 Green Canyon 28
Grand 48 Carbon 6
Richfield 34 San Juan 20
Emery 38 South Sevier 7
Morgan 49 Juan Diego 28
Grantsville 45 Summit Academy 27
Delta 28 Union 9
Juab 34 Manti 14
North Sanpete 42 American Leadership 14
Bountiful 41 Fremont 28
Brighton 55 Jordan 3
Payson 28 Cottonwood 12