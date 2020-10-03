Beehive Blitz – Week 8

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Check out the scores and highlights from Week 8 of the high school football season

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High School Football Scores – Week 8

Salem Hills 26 Provo 21

Duchesne 41 Layton Christian 8

North Summit 45 Monticello 7

Beaver 56 Kanab 7

Milford 27 Millard 13

Parowan 48 North Sevier 41

Roy 41 Clearfield 14

Syracuse 14 Northridge 10

Weber 32 Davis 26

West Jordan 23 Cyprus 20

Hunter 63 Taylorsville 10

East 22 Herriman 10

Riverton 20 Bingham 17

American Fork 41 Pleasant Grove 20

Lone Peak 37 Skyridge 20

Corner Canyon 56 Westlake 17

Bonneville 26 Farmington 15

Box Elder 20 Woods Cross 17

Olympus 59 Hillcrest 0

Lehi 24 Alta 21

Springville 49 Spanish Fork 14

Hurricane 35 Canyon View 28

Cedar City 17 Desert Hills 14

Dixie 25 Crimson Cliffs 15

Pine View 36 Snow Canyon 35

Cedar Valley 37 Ogden 17

Park City 48 Ben Lomond 7

Tooele 34 Uintah 14

Bear River 21 Mountain Crest 0

Sky View 42 Logan 11

Ridgeline 35 Green Canyon 28

Grand 48 Carbon 6

Richfield 34 San Juan 20

Emery 38 South Sevier 7

Morgan 49 Juan Diego 28

Grantsville 45 Summit Academy 27

Delta 28 Union 9

Juab 34 Manti 14

North Sanpete 42 American Leadership 14

Bountiful 41 Fremont 28

Brighton 55 Jordan 3

Payson 28 Cottonwood 12

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