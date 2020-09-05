Beehive Blitz – Week 4

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Check out scores and highlights from Week 4 of the high school football season

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High School Football Scores – Week 4

Bingham 31 Timpview 21

North Summit 45 Layton Christian 6

Gunnison Valley Monticello 12

Enterprise 9 Parowan 0

Kanab 27 Millard 0

Beaver 56 North Sevier 0

Davis 49 Clearfield 25

Roy 35 Layton 6

Fremont 37 Northridge 0

Weber 31 Syracuse 7

West 18 Cyprus 7

West Jordan 35 Hunter 28 (2OT)

Kearns 84 Taylorsville 3

Highland 49 Hillcrest 14

Olympus 49 Murray 3

Orem 24 Alta 14

Lehi 40 Mountain Ridge 14

Maple Mountain 29 Springville 15

Provo 12 Spanish Fork 7

Snow Canyon 49 Canyon View 14

Cedar City 37 Crimson Cliffs 7

Dixie 35 Hurricane 6

Pine View 49 Desert Hills 20

Tooele 35 Ben Lomond 6

Mountain View 31 Ogden 21

Park City 41 Uintah 21

Stansbury 56 Cedar Valley 21

Bear River 26 Box Elder 22

Brighton 36 Bountiful 17

Corner Canyon 51 Jordan 14

Skyline 69 Cottonwood 0

American Fork 69 East 49

South Summit 55 Grand 0

Riverton 35 Granger 6

Grantsville 42 Delta 9

Juab 42 South Sevier 7

Juan Diego 28 Manti 27

Carbon 42 Judge Memorial 25

Lone Peak 55 Farmington 7

Duchesne 28 Milford 14

Morgan 16 Green Canyon 14

Bonneville 42 Mountain Crest 14

Timpanogos 34 Payson 14

Summit Academy 43 Providence Hall 0

North Sanpete 52 Richfield 28

San Juan 54 American Leadership 9

Sky View 54 Madison, ID 13

Skyridge 42 Copper Hills 0

Emery 54 Union 35

Pleasant Grove 36 Wasatch 10

Herriman 17 Westlake 15

Ridgeline 24 Woods Cross 7

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