Beehive Blitz – Week 4

High School Football Scores – Week 4
Bingham 31 Timpview 21
North Summit 45 Layton Christian 6
Gunnison Valley Monticello 12
Enterprise 9 Parowan 0
Kanab 27 Millard 0
Beaver 56 North Sevier 0
Davis 49 Clearfield 25
Roy 35 Layton 6
Fremont 37 Northridge 0
Weber 31 Syracuse 7
West 18 Cyprus 7
West Jordan 35 Hunter 28 (2OT)
Kearns 84 Taylorsville 3
Highland 49 Hillcrest 14
Olympus 49 Murray 3
Orem 24 Alta 14
Lehi 40 Mountain Ridge 14
Maple Mountain 29 Springville 15
Provo 12 Spanish Fork 7
Snow Canyon 49 Canyon View 14
Cedar City 37 Crimson Cliffs 7
Dixie 35 Hurricane 6
Pine View 49 Desert Hills 20
Tooele 35 Ben Lomond 6
Mountain View 31 Ogden 21
Park City 41 Uintah 21
Stansbury 56 Cedar Valley 21
Bear River 26 Box Elder 22
Brighton 36 Bountiful 17
Corner Canyon 51 Jordan 14
Skyline 69 Cottonwood 0
American Fork 69 East 49
South Summit 55 Grand 0
Riverton 35 Granger 6
Grantsville 42 Delta 9
Juab 42 South Sevier 7
Juan Diego 28 Manti 27
Carbon 42 Judge Memorial 25
Lone Peak 55 Farmington 7
Duchesne 28 Milford 14
Morgan 16 Green Canyon 14
Bonneville 42 Mountain Crest 14
Timpanogos 34 Payson 14
Summit Academy 43 Providence Hall 0
North Sanpete 52 Richfield 28
San Juan 54 American Leadership 9
Sky View 54 Madison, ID 13
Skyridge 42 Copper Hills 0
Emery 54 Union 35
Pleasant Grove 36 Wasatch 10
Herriman 17 Westlake 15
Ridgeline 24 Woods Cross 7