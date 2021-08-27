Beehive Blitz – Week 3

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High School Scores – Week 3

Tooele 34 Uintah 7

Beaver 21 Marsh Valley (ID) 20

Morgan 20 Sugar-Salem (ID) 3

Ridgeline 42 Snow Canyon 7

Logan 37 Stansbury 27

Northridge 35 Murray 27

Payson 13 Richfield 0

Emery 30 Democracy Prep (NV) 6

Viewmont 24 Copper Hills 21

Davis 21 Granger 14

San Juan 34 Bayfield (CO) 3

Timpanogos 64 Hurricane 34

North Sanpete 34 Delta 28

Milford 51 Monticello 7

Fremont 41 Highland 13

Timpview 30 Crimson Cliffs 25

Cottonwood 20 Providence Hall 14

Springville 19 Bountiful 10

Olympus 15 Kearns 6

North Sevier 20 North Summit 0

Layton 49 Jordan 0

Provo 41 Cedar Valley 20

Star Valley (WY) 22 Summit Academy 21

Corner Canyon 35 Bingham 7

Evanston (WY) 14 Ben Lomond 13

Riverton 41 Cyprus 14

Green Canyon 16 Skyline (ID) 15

Carbon 37 American Leadership 14

Hillcrest 41 Judge Memorial 14

Rigby (ID) 43 Sky View 6

Enterprise 26 Millard 0

West Jordan 19 Hunter 7

Parowan 60 Grand 0

Grantsville 42 Manti 14

Skyridge 23 Herriman 0

Cedar City 27 Canyon View 20

Orem 42 Pleasant Grove 16

Gunnison Valley 54 Rich 13

Salem Hills 42 Juab 7

Mountain Ridge 40 Wasatch 30

Spanish Fork 35 Desert Hills 20

Weber 61 Bonneville 28

Duchesne 40 Union 0

Pine View 49 Park City 35

Juan Diego 58 Taylorsville 0

Brighton 41 Woods Cross 6

Skyline 35 Mountain View 0

Dixie 23 Palm Desert (CA) 6

Syracuse 23 Westlake 6

South Summit 14 Layton Christian 0

Mountain Crest 20 Box Elder 7

Kanab 47 Page (AZ) 0

Roy 34 Clearfield 14

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