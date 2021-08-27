Beehive Blitz – Week 3

High School Scores – Week 3
Tooele 34 Uintah 7
Beaver 21 Marsh Valley (ID) 20
Morgan 20 Sugar-Salem (ID) 3
Ridgeline 42 Snow Canyon 7
Logan 37 Stansbury 27
Northridge 35 Murray 27
Payson 13 Richfield 0
Emery 30 Democracy Prep (NV) 6
Viewmont 24 Copper Hills 21
Davis 21 Granger 14
San Juan 34 Bayfield (CO) 3
Timpanogos 64 Hurricane 34
North Sanpete 34 Delta 28
Milford 51 Monticello 7
Fremont 41 Highland 13
Timpview 30 Crimson Cliffs 25
Cottonwood 20 Providence Hall 14
Springville 19 Bountiful 10
Olympus 15 Kearns 6
North Sevier 20 North Summit 0
Layton 49 Jordan 0
Provo 41 Cedar Valley 20
Star Valley (WY) 22 Summit Academy 21
Corner Canyon 35 Bingham 7
Evanston (WY) 14 Ben Lomond 13
Riverton 41 Cyprus 14
Green Canyon 16 Skyline (ID) 15
Carbon 37 American Leadership 14
Hillcrest 41 Judge Memorial 14
Rigby (ID) 43 Sky View 6
Enterprise 26 Millard 0
West Jordan 19 Hunter 7
Parowan 60 Grand 0
Grantsville 42 Manti 14
Skyridge 23 Herriman 0
Cedar City 27 Canyon View 20
Orem 42 Pleasant Grove 16
Gunnison Valley 54 Rich 13
Salem Hills 42 Juab 7
Mountain Ridge 40 Wasatch 30
Spanish Fork 35 Desert Hills 20
Weber 61 Bonneville 28
Duchesne 40 Union 0
Pine View 49 Park City 35
Juan Diego 58 Taylorsville 0
Brighton 41 Woods Cross 6
Skyline 35 Mountain View 0
Dixie 23 Palm Desert (CA) 6
Syracuse 23 Westlake 6
South Summit 14 Layton Christian 0
Mountain Crest 20 Box Elder 7
Kanab 47 Page (AZ) 0
Roy 34 Clearfield 14