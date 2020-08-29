Beehive Blitz – Week 3

High School Football Scores – Week 3
Weber 45 Clearfield 6
Davis 44 Northridge 0
Roy 34 Fremont 27
Syracuse 24 Layton 14
Mountain Crest 56 Bonneville, ID 22
Parowan 35 Layton Christian 0
Snow Canyon 24 Morgan 13
Emery 20 American Leadership 13
Bonneville 37 Bear River 13
Beaver 55 South Summit 10
Ben Lomond 29 Evanston, WY 14
Brighton 35 Woods Cross 14
Cedar 51 Taylorsville 19
Copper Hills 48 Cottonwood 7
Spanish Fork 28 Desert Hills 26
Mountain View 21 Dixie 20
Duchesne 53 Carbon 7
Lone Peak 34 East 8
Canyon View 41 Enterprise 6
Ridgeline 45 Farmington 7
Grantsville 28 Manti 7
Stansbury 42 Green Canyon 34
Highland 31 Granger 14
Hillcrest 13 Judge Memorial 0
Westlake 25 Hunter 14
Mountain Ridge 45 Hurricane 6
Pleasant Grove 42 Jordan 0
Kanab 14 Gunnison Valley 0
Logan 31 Cypress 28
Ogden 30 Milford 6
Millard 32 Delta 14
San Juan 60 Monticello 0
Cedar Valley 41 Murray 14
North Sanpete 58 South Sevier 0
North Summit 17 North Sevier 6
Kearns 14 Olympus 7
Skyridge 35 Orem 14
Pine View 41 Park City 40
Richfield 20 Payson 7
Lehi 28 Riverton 18
Salem Hills 28 Juab 7
Skyline 35 Juan Diego 14
Bountiful 28 Springville 10
Summit Academy 24 Star Valley, WY 14
Maple Mountain 49 Timpanogos 0
Alta 51 Tooele 12
Providence Hall 27 Uintah 7
Union 58 Grand 27
Wasatch 42 Viewmont 10
American Fork 43 West 19
Herriman 17 West Jordan 14
Corner Canyon 42 Bingham 20