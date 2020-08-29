Beehive Blitz – Week 3

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Check out scores and highlights from Week 3 of the high school football season

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High School Football Scores – Week 3

Weber 45 Clearfield 6

Davis 44 Northridge 0

Roy 34 Fremont 27

Syracuse 24 Layton 14

Mountain Crest 56 Bonneville, ID 22

Parowan 35 Layton Christian 0

Snow Canyon 24 Morgan 13

Emery 20 American Leadership 13

Bonneville 37 Bear River 13

Beaver 55 South Summit 10

Ben Lomond 29 Evanston, WY 14

Brighton 35 Woods Cross 14

Cedar 51 Taylorsville 19

Copper Hills 48 Cottonwood 7

Spanish Fork 28 Desert Hills 26

Mountain View 21 Dixie 20

Duchesne 53 Carbon 7

Lone Peak 34 East 8

Canyon View 41 Enterprise 6

Ridgeline 45 Farmington 7

Grantsville 28 Manti 7

Stansbury 42 Green Canyon 34

Highland 31 Granger 14

Hillcrest 13 Judge Memorial 0

Westlake 25 Hunter 14

Mountain Ridge 45 Hurricane 6

Pleasant Grove 42 Jordan 0

Kanab 14 Gunnison Valley 0

Logan 31 Cypress 28

Ogden 30 Milford 6

Millard 32 Delta 14

San Juan 60 Monticello 0

Cedar Valley 41 Murray 14

North Sanpete 58 South Sevier 0

North Summit 17 North Sevier 6

Kearns 14 Olympus 7

Skyridge 35 Orem 14

Pine View 41 Park City 40

Richfield 20 Payson 7

Lehi 28 Riverton 18

Salem Hills 28 Juab 7

Skyline 35 Juan Diego 14

Bountiful 28 Springville 10

Summit Academy 24 Star Valley, WY 14

Maple Mountain 49 Timpanogos 0

Alta 51 Tooele 12

Providence Hall 27 Uintah 7

Union 58 Grand 27

Wasatch 42 Viewmont 10

American Fork 43 West 19

Herriman 17 West Jordan 14

Corner Canyon 42 Bingham 20

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