Beehive Blitz – Week 10

High School Football Scores – Week 10
Clearfield 28 Layton 17
Corner Canyon 53 American Fork 32
Lone Peak 22 Pleasant Grove 7
Skyridge 71 Westlake 13
Bountiful 38 Viewmont 7
Orem 31 Lehi 28
Maple Mountain 35 Salem Hills 28
Wasatch 22 Springville 19
Desert Hills 14 Crimson Cliffs 10
Dixie 48 Canyon View 7
Pine View 42 Hurricane 0
Snow Canyon 35 Cedar City 7
Ogden 32 Ben Lomond 24
Park City 24 Cedar Valley 21
South Sevier 33 Carbon 6
Morgan 35 Grantsville 0
Summit Academy 42 South Summit 7
Juab 54 American Leadership 28
North Sanpete 41 Union 14
Fremont 16 Farmington 10
Mountain Crest 41 Hillcrest 7
Cottonwood 35 Judge Memorial 7
Kanab 6 North Summit 3
Mountain Ridge 49 Spanish Fork 42
Provo 42 Northridge 16
Stansbury 49 Timpview 31
Woods Cross 20 Mountain View 10