Beehive Blitz – Week 10

Top Stories

Check out scores and highlights from the final week of the regular season

by:

Posted: / Updated:

High School Football Scores – Week 10

Clearfield 28 Layton 17

Corner Canyon 53 American Fork 32

Lone Peak 22 Pleasant Grove 7

Skyridge 71 Westlake 13

Bountiful 38 Viewmont 7

Orem 31 Lehi 28

Maple Mountain 35 Salem Hills 28

Wasatch 22 Springville 19

Desert Hills 14 Crimson Cliffs 10

Dixie 48 Canyon View 7

Pine View 42 Hurricane 0

Snow Canyon 35 Cedar City 7

Ogden 32 Ben Lomond 24

Park City 24 Cedar Valley 21

South Sevier 33 Carbon 6

Morgan 35 Grantsville 0

Summit Academy 42 South Summit 7

Juab 54 American Leadership 28

North Sanpete 41 Union 14

Fremont 16 Farmington 10

Mountain Crest 41 Hillcrest 7

Cottonwood 35 Judge Memorial 7

Kanab 6 North Summit 3

Mountain Ridge 49 Spanish Fork 42

Provo 42 Northridge 16

Stansbury 49 Timpview 31

Woods Cross 20 Mountain View 10

Copyright 2020 Nexstar Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Utah VP Debate

More Utah Debate