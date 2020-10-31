Beehive Blitz – Second Round Playoffs

High School Football Playoffs – Second Round
6A Playoffs
West 44 Roy 38
Bingham 24 Pleasant Grove 21
Skyridge 36 Herriman 5
Lone Peak 53 Riverton 7
Corner Canyon 59 Westlake 3
American Fork 52 Copper Hills 0
Davis 21 Weber 20
East 1 Kearns 0 (forfeit)
5A Playoffs
Wasatch 26 Lehi 19
Alta 29 Bonneville 9
Skyline 38 Bountiful 28
Salem Hills 44 Box Elder 13
Orem 65 Provo 35
Timpview 35 Olympus 13
Brighton 49 Spanish Fork 20
Maple Mountain 27 Springville 21
4A Playoffs
Bear River 32 Green Canyon 28
Sky View 42 Desert Hills 12
Stansbury 63 Mountain View 49
Ridgeline 64 Cedar Valley 14
Snow Canyon 35 Logan 16
Pine View 42 Crimson Cliffs 10
Cedar City 28 Dixie 0
Park City 52 Ogden 12
3A Playoffs
Juab 20 San Juan 7
Delta 34 Richfield 28
Grantsville 21 Summit Academy 17
Morgan 28 Juan Diego 7
2A Playoffs
Beaver 43 Millard 7
Duchesne 30 Parowan 7
Milford 34 Kanab 7