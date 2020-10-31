Beehive Blitz – Second Round Playoffs

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Check out scores and highlights from the second round of the playoffs

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High School Football Playoffs – Second Round

6A Playoffs

West 44 Roy 38

Bingham 24 Pleasant Grove 21

Skyridge 36 Herriman 5

Lone Peak 53 Riverton 7

Corner Canyon 59 Westlake 3

American Fork 52 Copper Hills 0

Davis 21 Weber 20

East 1 Kearns 0 (forfeit)

5A Playoffs

Wasatch 26 Lehi 19

Alta 29 Bonneville 9

Skyline 38 Bountiful 28

Salem Hills 44 Box Elder 13

Orem 65 Provo 35

Timpview 35 Olympus 13

Brighton 49 Spanish Fork 20

Maple Mountain 27 Springville 21

4A Playoffs

Bear River 32 Green Canyon 28

Sky View 42 Desert Hills 12

Stansbury 63 Mountain View 49

Ridgeline 64 Cedar Valley 14

Snow Canyon 35 Logan 16

Pine View 42 Crimson Cliffs 10

Cedar City 28 Dixie 0

Park City 52 Ogden 12

3A Playoffs

Juab 20 San Juan 7

Delta 34 Richfield 28

Grantsville 21 Summit Academy 17

Morgan 28 Juan Diego 7

2A Playoffs

Beaver 43 Millard 7

Duchesne 30 Parowan 7

Milford 34 Kanab 7

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