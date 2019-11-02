Beehive Blitz – 2nd Round Playoffs

High School Football Playoffs – 2nd Round
6A
East 43 Layton 10
Lone Peak 30 Skyridge 6
American Fork 66 Roy 45
Corner Canyon 53 Westlake 21
Kearns 31 Hunter 14
Herriman 37 Jordan 19
Bingham 36 Fremont 10
Syracuse 27 Pleasant Grove 14
5A
Provo 44 Alta 9
Farmington 27 Bonneville 0
Salem Hills 24 Bountiful 7
Lehi 21 Woods Cross 14
Olympus 49 Murray 7
Timpview 21 Springville 14
Wasatch 30 Highland 13
Orem 21 Brighton 6
4A
Green Canyon 28 Cedar City 21
Pine View 49 Bear River 7
Dixie 38 Ridgeline 7
Mountain View 35 Tooele 14
Sky View 62 Cedar Valley 0
Park City 20 Logan 0
Stansbury 28 Mountain Crest 24
Snow Canyon 42 Desert Hills 31
3A
Juab 35 American Leadership 7
North Sanpete 26 Juan Diego 9
Morgan 33 Manti 14
Grantsville 42 Richfield 14
2A
Duchesne 28 Enterprise 12
Milford 55 North Sevier 24
Beaver 52 Kanab 7
Millard 35 Parowan 32