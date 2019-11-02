Beehive Blitz – 2nd Round Playoffs

Top Stories

Check out the scores and highlights from the second round of the high school football playoffs

by:

Posted: / Updated:

High School Football Playoffs – 2nd Round

6A

East 43 Layton 10

Lone Peak 30 Skyridge 6

American Fork 66 Roy 45

Corner Canyon 53 Westlake 21

Kearns 31 Hunter 14

Herriman 37 Jordan 19

Bingham 36 Fremont 10

Syracuse 27 Pleasant Grove 14

5A

Provo 44 Alta 9

Farmington 27 Bonneville 0

Salem Hills 24 Bountiful 7

Lehi 21 Woods Cross 14

Olympus 49 Murray 7

Timpview 21 Springville 14

Wasatch 30 Highland 13

Orem 21 Brighton 6

4A

Green Canyon 28 Cedar City 21

Pine View 49 Bear River 7

Dixie 38 Ridgeline 7

Mountain View 35 Tooele 14

Sky View 62 Cedar Valley 0

Park City 20 Logan 0

Stansbury 28 Mountain Crest 24

Snow Canyon 42 Desert Hills 31

3A

Juab 35 American Leadership 7

North Sanpete 26 Juan Diego 9

Morgan 33 Manti 14

Grantsville 42 Richfield 14

2A

Duchesne 28 Enterprise 12

Milford 55 North Sevier 24

Beaver 52 Kanab 7

Millard 35 Parowan 32

Copyright 2019 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Latest Sports Videos

Beehive Blitz - 2nd Round Playoffs - Part 1

Thumbnail for the video titled "Beehive Blitz - 2nd Round Playoffs - Part 1"

Beehive Blitz - 2nd Round Playoffs - Part 1

Thumbnail for the video titled "Beehive Blitz - 2nd Round Playoffs - Part 1"

Conley scores 29 as Jazz beat Clippers

Thumbnail for the video titled "Conley scores 29 as Jazz beat Clippers"

Utes take on Washington Saturday

Thumbnail for the video titled "Utes take on Washington Saturday"

Utes hope to reverse trend against Washington

Thumbnail for the video titled "Utes hope to reverse trend against Washington"

Sitake and Andersen set to coach against each other

Thumbnail for the video titled "Sitake and Andersen set to coach against each other"
More Sports

Don't Miss

Trending Stories