Keep your kids away from screens this summer at these Salt Lake City playgrounds

(ABC4) – With kids out of school for summer break, parents may be scrambling to find ways to entertain them throughout the day.

Salt Lake City’s playgrounds are a free way to get kids outdoors, away from screens, and making memories. Let us know in the social media comments if we’ve missed any!

Sugarhouse Park – 1330 2100 S, Salt Lake City, UT 84106

Sugarhouse Park, Courtesy: slc.gov

Liberty Park’s Rotary Play Park– Salt Lake City, UT 84105

Olympus Hills– 3131 E 4500 S, Salt Lake City, UT 84124

Richard K.A. Kletting Park– 164 B St E, Salt Lake City, UT 84103

Laird Park– Salt Lake City, UT 84108

Westminster Park– 986 E 1700 S, Salt Lake City, UT 84105

Ensign Downs Park Playground– Salt Lake City, UT 84103

Ensign Downs Park, Courtesy: slc.gov

Victory Park– Salt Lake City, UT 84102

Joseph F. Steenblik Park– 1050 W 800 N, Salt Lake City, UT 84116

Rosewood Park– 1400 N 1200 W, Salt Lake City, UT 84116

Cottonwood Park– 1580 W North Star Dr. 300 North, Salt Lake City, UT 84116

Popperton Park– 1400 Popperton Park Way, Salt Lake City, UT 84114

Lindsey Gardens Park– 426 M St, Salt Lake City, UT 84103

Pioneer Park– 350 S 300 W, Salt Lake City, UT 84101

Sunnyside Park– 1735 Sunnyside Ave S, Salt Lake City, UT 84108

Richmond Park– 444 E 600 S, Salt Lake City, UT 84111

Richmond Park, Courtesy: slc.gov

Parley’s Way Park– Salt Lake City, UT 84109

Taufer Park– 680 S 300 E, Salt Lake City, UT 84111

Taufer Park, Courtesy: slc.gov

Jordan Park– 1060 S 900 W, Salt Lake City, UT 84104

11th Ave Park– 581 Terrace Hills Dr, Salt Lake City, UT 84103

Fairmont Park– 1040 E Sugarmont Dr., Salt Lake City, UT 84106

Tanner Park– 2660 Heritage Way, Salt Lake City, UT 84109

Imperial Park– 1560 E Atkin Ave, Salt Lake City, UT 84106

Stratford Park– Salt Lake City, UT 84106

Post Street Tot Lot Park– Salt Lake City, UT 84104

Madsen Park– 9 N Chicago St, Salt Lake City, UT 84116

17th South River Park– 1150 W 1700 S, Salt Lake City, UT 84104

Davis Park– Salt Lake City, UT 84108

People’s Freeway Park– 1558 S W Temple, Salt Lake City, UT 84115

Guadalupe Park– 619 W 500 N, Salt Lake City, UT 84116

Guadalupe Park, Courtesy: slc.gov

Jefferson Park– Salt Lake City, UT 84101

Reservoir Park– 1352 University St E, Salt Lake City, UT 84102

Ida M. Cotten Park– 1815 S 300 E, Salt Lake City, UT 84115

Donner Trail Park– 2903 Kennedy Dr., Salt Lake City, UT 84108

Modesto Park– Jordan River Parkway Trail, Salt Lake City, UT 84104

Modesto Park, Courtesy: slc.gov

Inglewood Park– Salt Lake City, UT 84105

Evergreen Park– 2266 E Evergreen Ave, Salt Lake City, UT 84109

Meadows Park– 1920 400 N, Salt Lake City, UT 84116

Westpointe Park– 1920 Colonel Rd, Salt Lake City, UT 84116

Swede Town Park– 840 W 1500 N, Salt Lake City, UT 84116

General Holm Park– 1021 W Carlisle Park Ln, South Salt Lake, UT 84119

Jackson Park– 481 N Grant St, Salt Lake City, UT 84116

Faultline Park– Salt Lake City, UT 84102

Faultline Park, Courtesy: slc.gov

Washington Park– 7945 E Mountain Dell Golf Rd, Salt Lake City, UT 84109

Red Butte Garden– 300 Wakara Way, Salt Lake City, UT 84108

Sherwood Park– 1400 W 400 S, Salt Lake City, UT 84104