Keep your kids away from screens this summer at these Salt Lake City playgrounds

(ABC4) – With kids out of school for summer break, parents may be scrambling to find ways to entertain them throughout the day.
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Salt Lake City’s playgrounds are a free way to get kids outdoors, away from screens, and making memories. Let us know in the social media comments if we’ve missed any!
Sugarhouse Park – 1330 2100 S, Salt Lake City, UT 84106
Liberty Park’s Rotary Play Park– Salt Lake City, UT 84105
Olympus Hills– 3131 E 4500 S, Salt Lake City, UT 84124
Richard K.A. Kletting Park– 164 B St E, Salt Lake City, UT 84103
Laird Park– Salt Lake City, UT 84108
Westminster Park– 986 E 1700 S, Salt Lake City, UT 84105
Ensign Downs Park Playground– Salt Lake City, UT 84103
Victory Park– Salt Lake City, UT 84102
Joseph F. Steenblik Park– 1050 W 800 N, Salt Lake City, UT 84116
Rosewood Park– 1400 N 1200 W, Salt Lake City, UT 84116
Cottonwood Park– 1580 W North Star Dr. 300 North, Salt Lake City, UT 84116
Popperton Park– 1400 Popperton Park Way, Salt Lake City, UT 84114
Lindsey Gardens Park– 426 M St, Salt Lake City, UT 84103
Pioneer Park– 350 S 300 W, Salt Lake City, UT 84101
Sunnyside Park– 1735 Sunnyside Ave S, Salt Lake City, UT 84108
Richmond Park– 444 E 600 S, Salt Lake City, UT 84111
Parley’s Way Park– Salt Lake City, UT 84109
Taufer Park– 680 S 300 E, Salt Lake City, UT 84111
Jordan Park– 1060 S 900 W, Salt Lake City, UT 84104
11th Ave Park– 581 Terrace Hills Dr, Salt Lake City, UT 84103
Fairmont Park– 1040 E Sugarmont Dr., Salt Lake City, UT 84106
Tanner Park– 2660 Heritage Way, Salt Lake City, UT 84109
Imperial Park– 1560 E Atkin Ave, Salt Lake City, UT 84106
Stratford Park– Salt Lake City, UT 84106
Post Street Tot Lot Park– Salt Lake City, UT 84104
Madsen Park– 9 N Chicago St, Salt Lake City, UT 84116
17th South River Park– 1150 W 1700 S, Salt Lake City, UT 84104
Davis Park– Salt Lake City, UT 84108
People’s Freeway Park– 1558 S W Temple, Salt Lake City, UT 84115
Guadalupe Park– 619 W 500 N, Salt Lake City, UT 84116
Jefferson Park– Salt Lake City, UT 84101
Reservoir Park– 1352 University St E, Salt Lake City, UT 84102
Ida M. Cotten Park– 1815 S 300 E, Salt Lake City, UT 84115
Donner Trail Park– 2903 Kennedy Dr., Salt Lake City, UT 84108
Modesto Park– Jordan River Parkway Trail, Salt Lake City, UT 84104
Inglewood Park– Salt Lake City, UT 84105
Evergreen Park– 2266 E Evergreen Ave, Salt Lake City, UT 84109
Meadows Park– 1920 400 N, Salt Lake City, UT 84116
Westpointe Park– 1920 Colonel Rd, Salt Lake City, UT 84116
Swede Town Park– 840 W 1500 N, Salt Lake City, UT 84116
General Holm Park– 1021 W Carlisle Park Ln, South Salt Lake, UT 84119
Jackson Park– 481 N Grant St, Salt Lake City, UT 84116
Faultline Park– Salt Lake City, UT 84102
Washington Park– 7945 E Mountain Dell Golf Rd, Salt Lake City, UT 84109
Red Butte Garden– 300 Wakara Way, Salt Lake City, UT 84108
Sherwood Park– 1400 W 400 S, Salt Lake City, UT 84104