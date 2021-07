There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. California, Texas, and Florida are home to the most veterans, and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County, which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates.

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Utah using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percentage of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

#29. Utah County

– Percent of residents that are veterans: 3.4% (13,606 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 677

— Korean War: 1,416

— Vietnam era: 4,728

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,052

— Gulf War (9/2001 or later): 3,733

#28. Cache County

– Percent of residents that are veterans: 3.4% (2,972 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 143

— Korean War: 397

— Vietnam era: 1,181

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 500

— Gulf War (9/2001 or later): 751

#27. Summit County

– Percent of residents that are veterans: 3.5% (1,092 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 39

— Korean War: 102

— Vietnam era: 509

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 257

— Gulf War (9/2001 or later): 185

#26. San Juan County

– Percent of residents that are veterans: 4.0% (427 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 42

— Korean War: 26

— Vietnam era: 225

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 80

— Gulf War (9/2001 or later): 54

#25. Salt Lake County

– Percent of residents that are veterans: 4.2% (34,446 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 1,630

— Korean War: 2,763

— Vietnam era: 13,685

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7,953

— Gulf War (9/2001 or later): 8,415

#24. Wasatch County

– Percent of residents that are veterans: 4.3% (935 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 30

— Korean War: 91

— Vietnam era: 357

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 314

— Gulf War (9/2001 or later): 143

#23. Daggett County

– Percent of residents that are veterans: 4.6% (22 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 5

— Vietnam era: 17

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 0

— Gulf War (9/2001 or later): 0

#22. Wayne County

– Percent of residents that are veterans: 4.8% (94 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 8

— Korean War: 19

— Vietnam era: 53

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 13

— Gulf War (9/2001 or later): 1

#21. Sanpete County

– Percent of residents that are veterans: 4.8% (1,068 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 59

— Korean War: 106

— Vietnam era: 510

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 211

— Gulf War (9/2001 or later): 182

#20. Duchesne County

– Percent of residents that are veterans: 4.9% (649 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 36

— Korean War: 83

— Vietnam era: 276

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 125

— Gulf War (9/2001 or later): 129

#19. Uintah County

– Percent of residents that are veterans: 5.2% (1,241 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 78

— Korean War: 145

— Vietnam era: 515

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 185

— Gulf War (9/2001 or later): 318

#18. Juab County

– Percent of residents that are veterans: 5.7% (419 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 18

— Korean War: 14

— Vietnam era: 174

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 119

— Gulf War (9/2001 or later): 94

#17. Box Elder County

– Percent of residents that are veterans: 5.9% (2,162 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 83

— Korean War: 188

— Vietnam era: 933

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 432

— Gulf War (9/2001 or later): 526

#16. Piute County

– Percent of residents that are veterans: 6.0% (85 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 2

— Korean War: 38

— Vietnam era: 45

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 0

— Gulf War (9/2001 or later): 0

#15. Emery County

– Percent of residents that are veterans: 6.2% (439 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 18

— Korean War: 71

— Vietnam era: 246

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 83

— Gulf War (9/2001 or later): 21

#14. Carbon County

– Percent of residents that are veterans: 6.2% (929 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 57

— Korean War: 115

— Vietnam era: 528

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 159

— Gulf War (9/2001 or later): 70

#13. Rich County

– Percent of residents that are veterans: 6.2% (105 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 6

— Korean War: 4

— Vietnam era: 86

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 9

— Gulf War (9/2001 or later): 0

#12. Grand County

– Percent of residents that are veterans: 6.3% (476 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 10

— Korean War: 34

— Vietnam era: 296

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 58

— Gulf War (9/2001 or later): 78

#11. Sevier County

– Percent of residents that are veterans: 6.3% (946 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 59

— Korean War: 106

— Vietnam era: 514

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 129

— Gulf War (9/2001 or later): 138

#10. Beaver County

– Percent of residents that are veterans: 6.5% (286 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 3

— Korean War: 81

— Vietnam era: 138

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 39

— Gulf War (9/2001 or later): 25

#9. Millard County

– Percent of residents that are veterans: 6.8% (598 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 21

— Korean War: 116

— Vietnam era: 271

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 78

— Gulf War (9/2001 or later): 112

#8. Iron County

– Percent of residents that are veterans: 6.9% (2,499 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 40

— Korean War: 158

— Vietnam era: 1,023

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 539

— Gulf War (9/2001 or later): 739

#7. Washington County

– Percent of residents that are veterans: 7.3% (8,911 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 562

— Korean War: 1,400

— Vietnam era: 4,505

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,356

— Gulf War (9/2001 or later): 1,088

#6. Morgan County

– Percent of residents that are veterans: 7.5% (562 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 23

— Korean War: 77

— Vietnam era: 167

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 170

— Gulf War (9/2001 or later): 125

#5. Weber County

– Percent of residents that are veterans: 7.6% (13,654 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 538

— Korean War: 1,183

— Vietnam era: 4,769

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,660

— Gulf War (9/2001 or later): 3,504

#4. Tooele County

– Percent of residents that are veterans: 7.9% (3,564 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 52

— Korean War: 108

— Vietnam era: 1,293

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,039

— Gulf War (9/2001 or later): 1,072

#3. Davis County

– Percent of residents that are veterans: 8.0% (18,442 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 596

— Korean War: 1,248

— Vietnam era: 5,287

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 5,210

— Gulf War (9/2001 or later): 6,101

#2. Garfield County

– Percent of residents that are veterans: 8.4% (321 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 15

— Korean War: 48

— Vietnam era: 183

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 34

— Gulf War (9/2001 or later): 41

#1. Kane County

– Percent of residents that are veterans: 9.3% (531 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 56

— Korean War: 53

— Vietnam era: 260

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 106

— Gulf War (9/2001 or later): 56